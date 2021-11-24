Соболев поскользнулся на снегу и чуть не получил травму в матче с «Наполи»

Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в которой московский «Спартак» на своём поле принимает итальянский «Наполи».

На 35-й минуте встречи форвард хозяев Александр Соболев поскользнулся на снегу и едва не получил травму.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».



Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистируют ему Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.



После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).