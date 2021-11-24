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Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит увеличение перерывов до 25 минут

Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит увеличение перерывов до 25 минут
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На ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций рассмотрят вопрос об увеличении длительности перерывов. Об этом сообщает Daily Mail.

Члены организации обсудят возможность увеличения длительности перерывов с 15 до 25 минут. Идею предложила Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Обсуждение этого вопроса состоится завтра. Южноамериканская федерация хочет сделать футбол более ярким, красочным и привлекающим зрителя видом спорта. По мнению руководства организации, увеличение длительности перерыва и создание развлекательной программы между таймами обогатят организаторов футбольных мероприятий.

Напомним, в 2009 году была предпринята попытка увеличить продолжительность перерывов до 20 минут, но она стала неудачной. Тогда её поддержал ФИФА, но болельщики выступили резко против изменений.

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