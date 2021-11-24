Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит увеличение перерывов до 25 минут

На ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций рассмотрят вопрос об увеличении длительности перерывов. Об этом сообщает Daily Mail.
Члены организации обсудят возможность увеличения длительности перерывов с 15 до 25 минут. Идею предложила Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Обсуждение этого вопроса состоится завтра. Южноамериканская федерация хочет сделать футбол более ярким, красочным и привлекающим зрителя видом спорта. По мнению руководства организации, увеличение длительности перерыва и создание развлекательной программы между таймами обогатят организаторов футбольных мероприятий.
Напомним, в 2009 году была предпринята попытка увеличить продолжительность перерывов до 20 минут, но она стала неудачной. Тогда её поддержал ФИФА, но болельщики выступили резко против изменений.
- 24 ноября 2021
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:43
-
19:22
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:10
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:18
-
17:12
-
16:57
-
16:50