«Спартак» — «Наполи»: Элиф Элмас сократил отставание в счёте

Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» на своём поле принимает итальянский «Наполи». На 64-й минуте Элиф Элмас замкнул передачу Андреа Петаньи и сократил отставание в счёте — 1:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».



Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистируют ему Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.



После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).