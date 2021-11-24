Продолжается голосование за выбор лучшего комментатора России. Лидирует Алексей Попов

«Чемпионат» и Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляют о старте голосования по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году. Голосование будет идти до 13 декабря как на сайте, так и в социальных сетях «Чемпионата» — VK и «Телеграме». Пользователи смогут выбрать только одного номинанта, но при этом проголосовать трижды — по разу на каждом из ресурсов.

Выбор «Народного голоса спорта» проходит в рамках III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Торжественная церемония вручения состоится 18 декабря 2021 года. Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие Игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры. Всего 16 номинаций:



∙ Премия «Народный голос спорта».

∙ Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».

∙ Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

∙ Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»

∙ Специальный приз «Сила в движении»

∙ Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

∙ Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

∙ Специальный приз «Голос профессии»

∙ Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»

∙ Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»

∙ Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

∙ Специальный приз «Золотой голос»

∙ Специальный приз официального партнёра Премии

∙ Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»

∙ Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна».

∙ Специальный приз РАСК «Чемпион».



Организатором и учредителем Премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.