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Онана выйдёт в стартовом составе «Аякса» на матч с «Бешикташем» после дисквалификации

Онана выйдёт в стартовом составе «Аякса» на матч с «Бешикташем» после дисквалификации
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и голландским «Аяксом». Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Бешикташ»: Гюнок, Мераш, Вида, Рубио, Розье, Пьянич, Топал, Тейшейра, Мбида, Геззаль, Ларин.

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Схюрс, Мартинес, Мазрауи, Гравенберх, Классен, Бергёйс.

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