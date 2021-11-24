Онана выйдёт в стартовом составе «Аякса» на матч с «Бешикташем» после дисквалификации
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и голландским «Аяксом». Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на противостояние:
«Бешикташ»: Гюнок, Мераш, Вида, Рубио, Розье, Пьянич, Топал, Тейшейра, Мбида, Геззаль, Ларин.
«Аякс»: Онана, Тальяфико, Схюрс, Мартинес, Мазрауи, Гравенберх, Классен, Бергёйс.
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