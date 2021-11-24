«Спартак» — «Наполи»: Виктор Мозес получил травму и был заменён на Николая Рассказова

Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» на своём поле принимает итальянский «Наполи». На 83-й минуте полузащитник красно-белых Виктор Мозес получил травму, после которой был заменён на Николая Рассказова.

На данный момент хозяева ведут в счёте — 2:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».



Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистируют ему Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.



После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).