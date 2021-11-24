Лучано Спаллетти демонстративно не пожал руку Рую Витории после матча

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После игры Витория подошёл к итальянцу, однако тот демонстративно поднял руки вверх и ушёл в подтрибунное помещение.

Фото доступно в «твиттере» «Спартака».

После пяти игр «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте. «Легия» (6) и «Лестер» (5) сыграли по 4 матча и завтра проведут встречу друг с другом.

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