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Александр Соболев не примет участия в матче с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек

Александр Соболев не примет участия в матче с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не примет участия в следующем матче Лиги Европы с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.

Форвард получил жёлтую карточку на 87-й минуте игры с «Наполи», которая завершилась сегодня со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.

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