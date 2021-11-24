Тихонов: надо было дать Спаллетти по лысине за то, что он не пожал руку Витории

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал эпизод с участием Лучано Спаллетти, который демонстративно отказался пожать руку наставнику красно-белых Рую Витории после матча между «Спартаком» и «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, — это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь, — это одно, отвернулся и ушёл. А здесь тренер идёт к тебе с рукой нормально, не бежит, не прыгает с рукой, как делал Тедеско. Человек нормально идёт, просто пожать руку. Почему не дать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».
Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».
- 24 ноября 2021
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