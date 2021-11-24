Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, почему он отказался пожать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после матча. Напомним, встреча пятого тура Лиги Европы проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

После пяти игр «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте. «Легия» (6) и «Лестер» (5) сыграли по 4 матча и завтра проведут встречу друг с другом.

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