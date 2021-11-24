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Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после поражения от «Спартака»

Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, почему он отказался пожать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после матча. Напомним, встреча пятого тура Лиги Европы проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

После пяти игр «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте. «Легия» (6) и «Лестер» (5) сыграли по 4 матча и завтра проведут встречу друг с другом.

Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».

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