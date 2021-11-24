Йоррит Хендрикс: думаю, нам надо играть с «Наполи» каждую неделю

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Очень счастлив. Думаю, нам надо играть с «Наполи» каждую неделю. Мы верили в победу, работаем каждую неделю и каждый день. Иногда нам не везёт, не показываем лучшую игру. Надеюсь, что мы сможем перенести эту победу на результаты в РПЛ. Я действительно не могу найти ответ, почему в Лиге у нас получается хуже. Надо сохранять эту уверенность.
Я сейчас травмирован, сфокусирован на том, чтобы вернуться как можно скорее. Травма всегда тяжело, но мы работаем каждый день. Останусь ли зимой? Сейчас я думаю только о восстановлении», — передаёт слова Хендрикса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».
- 24 ноября 2021
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:47
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:49