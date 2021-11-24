Йоррит Хендрикс: думаю, нам надо играть с «Наполи» каждую неделю

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Очень счастлив. Думаю, нам надо играть с «Наполи» каждую неделю. Мы верили в победу, работаем каждую неделю и каждый день. Иногда нам не везёт, не показываем лучшую игру. Надеюсь, что мы сможем перенести эту победу на результаты в РПЛ. Я действительно не могу найти ответ, почему в Лиге у нас получается хуже. Надо сохранять эту уверенность.



Я сейчас травмирован, сфокусирован на том, чтобы вернуться как можно скорее. Травма всегда тяжело, но мы работаем каждый день. Останусь ли зимой? Сейчас я думаю только о восстановлении», — передаёт слова Хендрикса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».