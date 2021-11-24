Червиченко — о «Спартаке»: казалось, что бобик сдох, но вдруг он стал кусачим

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Спартак» — это что-то выше крыши. Очень неожиданно. Казалось, что бобик уже сдох, но вдруг он стал диким, агрессивным и кусачим. Великолепно сыграли, принесли очки стране. Селихов — красавчик, это его бенефис. Он сегодняшний герой. Все молодцы! Если сейчас вместо Витории назначат Ваноли — это будет идиотизм. Итальянский шабашник вместо тренера, который уже выигрывал, показывал результаты. Один раз у них Каррера выстрелил, теперь в клубе думают, что этот номер всегда будет проходить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».
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