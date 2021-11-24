Ди Лоренцо: «Наполи» как минимум заслуживал ничьей со «Спартаком»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:2).



«Ничего с командой не происходит, да, проиграли, пропустили быстрый гол. Может, повлиял холод. Во втором тайме играли хорошо, создавали моменты – мы заслуживали ничьей со «Спартаком» – это как минимум. Выход из группы? Всё нормально, да, много травм, но это должно нас активизировать. Мы хорошо отреагировали на счёт во втором тайме.



Мы проиграли «Интеру», а потом «Спартаку»? Мы выходили с желанием победить и решить вопрос выхода из группы. Надеюсь, в последнем матче дома решим вопрос с выходом. Что касается игры с «Лацио», то драмы нет – мы по-прежнему на первом месте в Серии А, надо просто сконцентрироваться», — передаёт слова Ди Лоренцо корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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