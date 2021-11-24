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Мостовой: снег помог «Спартаку». Кто знает, что было бы, если бы не ранний пенальти

Мостовой: снег помог «Спартаку». Кто знает, что было бы, если бы не ранний пенальти
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Погодные условия очень сильно повлияли. Снег помогает нашим командам. Когда иностранцы летали раньше зимой в Россию, игроки уже в самолёте надевали шарфы и шапки. Во втором тайме «Спартак» подсел, в центре поля не успевали. Но у «Наполи»-то и не было 100% моментов.

Никто не ожидал, что на первой минуте поставят пенальти. Но это сразу дало эмоций «Спартаку». «Наполи» 15 минут в себя приходил. Мы ещё и замерзаем, а тут ещё по счёту горим. Не будь пенальти – неизвестно, что было бы. Виторию нет смысла увольнять.

Поступок Спаллетти? Он всегда отличался тем, что был зазвездившимся. Он высокого мнения о себе. Ну не пожал и не пожал. Ничего страшного. Лучано обижен. В Италии проиграл, обещал в Москве отомстить, но его и тут победили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».

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