Ди Лоренцо объяснил, почему за сезон «Наполи» проиграл только «Интеру» и дважды «Спартаку»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо объяснил, почему в этом сезоне неаполитанский клуб проиграл только «Интеру» и дважды «Спартаку».
«Погода в Неаполе и тут разная, мы тяжело входили в игру, поле было тяжёлым – но и для «Спартака» оно тоже было тяжёлым. Потом мы адаптировались.
Почему мы за весь сезон проиграли только «Интеру» и дважды «Спартаку»? В Неаполе мы проиграли во многом из-за удаления, хотя и в меньшинстве играли хорошо. Сегодня был пенальти. Мы уверены в своих силах, хоть и проиграли дважды», — передаёт слова Ди Лоренцо корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
- 24 ноября 2021
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