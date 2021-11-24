«Спартак» припомнил Спаллетти его фразу «Посмотрим, что будет в Москве»
Поделиться
Московский «Спартак» после победы в матче с «Наполи» (2:1) напомнил главному тренеру неаполитанцев Лучано Спаллетти о его словах, которые он произнёс по окончании первого матча между командами во втором туре Лиги Европы. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 3:2.
«Мысли по увиденному, Лучано?» — говорится в «твиттере» столичного клуба.
Публикация доступна в «твиттере» московского «Спартака».
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:47
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:17
-
20:09
-
20:00
-
19:57
Партнерский контент