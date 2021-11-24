«Спартак» припомнил Спаллетти его фразу «Посмотрим, что будет в Москве»

Московский «Спартак» после победы в матче с «Наполи» (2:1) напомнил главному тренеру неаполитанцев Лучано Спаллетти о его словах, которые он произнёс по окончании первого матча между командами во втором туре Лиги Европы. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 3:2.

«Мысли по увиденному, Лучано?» — говорится в «твиттере» столичного клуба.

Публикация доступна в «твиттере» московского «Спартака».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).