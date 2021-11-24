Джикия оценил игру Селихова в матче ЛЕ с «Наполи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Хотелось бы в РПЛ тоже так удачно играть. Причины будем потом разбирать. Всегда есть воспоминание о «Лестере» домашнем, но сегодня молодцы. Не допустили сегодня гола в раздевалку. Когда начинали игру, посмотрите, как наша пятёрка наверху располагалась. Мы их выдавили, заработали пенальти. Мы идём от игры к игре. Хочется быстрее её наладить в том плане, что нам нужна стабильность. Это то, что нам нужно. Погода наша сегодня. Мы не думали, что она такая будет. Хочется выделить болельщиков. Лучшая поддержка за время карантинов. От себя и команды благодарю их.

За Селихова рад очень. Слышал после игры, как стадион кричал его фамилию. Все прекрасно знают череду его травм. Сегодня Селя показал, что он один из лучших вратарей России. В тройку входит точно. Мы вместе через многое прошли. Он – красавец», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.