Георгий Джикия ответил, сколько раз за последнюю неделю слышал имя Паоло Ваноли

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил, как относится к информации о том, что владелец московского клуба Леонид Федун пообедал с итальянским специалистом Паоло Ваноли. Ранее сообщалось, что он сменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака».
«Сколько раз слышал фамилию Ваноли? Я же не читаю ничего, но я всё слышу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Наполи» (2:1) во втором туре Лиги Европы. После пяти туров он занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
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