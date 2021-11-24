Видеообзор победного матча «Спартака» в Лиге Европы с «Наполи»

В Москве завершилась встреча «Спартака» и итальянского «Наполи» во втором туре Лиги Европы. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Александр Соболев, реализовав 11-метровый удар на 3-й минуте. Он же на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев, замкнув передачу Виктора Мозеса. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря усилиям Элифа Элмаса, однако на большее итальянцев не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).