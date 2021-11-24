«ПСЖ» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 ноября, пройдёт матч Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Зинченко, Родри, Марез, Силва, Стерлинг.
«ПСЖ»: Навас, Мендеш, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Паредес, Месси, Мбаппе, Неймар, Гейе, Перейра.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды встречаются в рамках группы A. Группу возглавляет «Манчестер Сити». У англичан 9 очков в четырёх играх турнира. «Пари Сен-Жермен» расположился на второй строчке в таблице. В активе парижан 8 очков.
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