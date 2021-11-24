Ещенко ответил, где настоящий «Спартак» — в Лиге Европы или в РПЛ

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.
«Немного нам повезло, Селихов где-то потащил. Во втором тайме, первые 30 минут, «Наполи» начали больше атаковать, а мы — больше держать счёт. Где настоящий «Спартак»? Этим «Спартак» и замечателен, в Лиге Европы может обыгрывать «Наполи», играть на равных с «Лестером», а в чемпионате России неудачно выступать», — передаёт слова Ещенко Павел Левкович.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
- 24 ноября 2021
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