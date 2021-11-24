«Шериф» и «Реал» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Шериф»: Атанасиадис, Костанца, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Тилль, Коловос, Траоре, Кастаньеда, Бруно, Фернандо.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисисус, Бензема, Родриго.

Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает второе место в группе. У клуба из Испании 9 очков в 4 играх турнира. На первом месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

