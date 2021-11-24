Джикия отреагировал на то, что Спаллетти не пожал руку Витории после поражения

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал то, что наставник «Наполи» Лучано Спаллетти отказался жать руку тренеру красно-белых Рую Витории после поражения в матче Лиги Европы (1:2).

«Откуда я знаю, о чём говорит факт, что Спаллетти руку не пожал. Их проблемы. Мне он руку пожал после прошлой игры. Видимо, что-то сказали друг другу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).