«Аякс» одержал волевую победу в выездном матче с «Бешикташем»
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Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Бешикташ» на своём поле принимал «Аякс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл Рашид Геззаль, реализовав одиннадцатиметровый удар на 22-й минуте. Во втором тайме форвард «Аякса» Себастьен Аллер в течение 15 минут отметился дублем и позволил амстердамскому клубу одержать в Лиге чемпионов пятую победу подряд.
После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (6) и «Спортинг» (6).
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