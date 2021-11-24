Александр Соболев дал яркое интервью в брекетах. Видео

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал яркое интервью в брекетах после победы над «Наполи» во втором туре Лиги Европы (2:1). В нём он признался, что огорчён тем, что получил жёлтую карточку и пропустит матч красно-белых в Варшаве.

Отметим, что Соболев открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар на 3-й минуте.

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После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).