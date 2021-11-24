Донецкий «Шахтёр» потерял шансы на евровесну

Донецкий «Шахтёр» сегодня на выезде уступил миланскому «Интеру» (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и потерял таким образом все шансы на участие в еврокубках весной.

В пяти матчах Лиги чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби набрали всего 1 очко. Возглавляет таблицу группы D «Интер» (10), вторым идёт «Реал» (9), на третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6).

Аналогичный результат показало и киевское «Динамо». Команда, соперниками которой в Лиге чемпионов стали «Бенфика», «Барселона» и «Бавария», набрала 1 очко в 5 играх и тоже завершит групповой этап на 4-м месте в своём квартете.

В чемпионате Украины именно «Динамо» и «Шахтёр» делят первую строчку. После 15 туров у команд по 38 очков.