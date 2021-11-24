Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Донецкий «Шахтёр» потерял шансы на евровесну

Донецкий «Шахтёр» потерял шансы на евровесну
Комментарии

Донецкий «Шахтёр» сегодня на выезде уступил миланскому «Интеру» (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и потерял таким образом все шансы на участие в еврокубках весной.

В пяти матчах Лиги чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби набрали всего 1 очко. Возглавляет таблицу группы D «Интер» (10), вторым идёт «Реал» (9), на третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6).

Аналогичный результат показало и киевское «Динамо». Команда, соперниками которой в Лиге чемпионов стали «Бенфика», «Барселона» и «Бавария», набрала 1 очко в 5 играх и тоже завершит групповой этап на 4-м месте в своём квартете.

В чемпионате Украины именно «Динамо» и «Шахтёр» делят первую строчку. После 15 туров у команд по 38 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021