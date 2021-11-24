Сарри заявил, что не собирается бросать борьбу в Лиге Европы ради чемпионата Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Лиге Европы, который состоится завтра, 25 ноября.
«Нужно ли бросить играть в Лиге Европы и пытаться бороться за скудетто с остальными итальянскими командами? Конечно, нет. Мы должны ездить на каждый матч и показывать свою лучшую игру. Бывает, когда играем по понедельникам и потом в четверг. Не только у нас существует эта проблема, другие команды тоже с этим сталкиваются. Плюс к этому у многих команд 3-4 отсутствующих игрока, они не в форме и всё в этом роде. С этим всё сложно. Проблема не только в выездах по Европе. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы мы играли с очень хорошими командами, но, безусловно, нужно работать над этим компонентом», — цитирует Сарри «Спорт-экспресс».
- 24 ноября 2021
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