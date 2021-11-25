«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт с передачи Месси

Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своём поле принимает «ПСЖ». На 50-й минуте Лионель Месси прострелил в штрафную, откуда форвард парижан Килиан Мбаппе отправил мяч между ног Эдерсону — 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Даниэле Орсато. Ассистируют ему Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр — Лука Пайретто.

После четырёх туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 9 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте. «Брюгге» (4) идёт третьим, «Лейпциг» (1) замыкает квартет.