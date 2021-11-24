Агент Бэйла — о болельщиках «Реала»: они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы Гарета Бэйла, высказался об отношении болельщиков мадридского «Реала» к своему клиенту.
«Я не понимаю, почему меня должно волновать мнение фанатов «Реала». Думаю, они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету», — приводит слова Барнетта Marca.
Ранее сообщалось, что Бэйл находится в числе футболистов, которые могут покинуть «Реал» в этом сезоне.
Также Барнетт прокомментировал травму Бэйла, которую он получил в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1). Позднее стало известно, что у Бэйла травма икроножной мышцы. Он вернётся на поле уже в декабре.
«К сожалению, ему пришлось играть за Уэльс, так как это было очень важно для чемпионата мира. Это травма, которую может получить кто угодно, но, увы, это случилось с ним», — сказал агент.
- 24 ноября 2021
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