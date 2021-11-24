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«Шериф» — «Реал»: Кроос увеличил преимущество гостей в конце первого тайма

«Шериф» — «Реал»: Кроос увеличил преимущество гостей в конце первого тайма
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Сегодня, 24 ноября, проходит матч Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Тони Кроос увеличил преимущество гостей на 45-й минуте матча. От линии штрафной он сильно пробил под перекладину. От неё мяч влетел в ворота и выскочил в поле. Арбитр засчитал гол.

Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает второе место в группе. У клуба из Испании 9 очков в 4 играх турнира. На первом месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Алаба – 30'   0:2 Кроос – 45+1'   0:3 Бензема – 55'
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