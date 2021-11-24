«Шериф» — «Реал»: Кроос увеличил преимущество гостей в конце первого тайма

Сегодня, 24 ноября, проходит матч Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.



Тони Кроос увеличил преимущество гостей на 45-й минуте матча. От линии штрафной он сильно пробил под перекладину. От неё мяч влетел в ворота и выскочил в поле. Арбитр засчитал гол.

Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает второе место в группе. У клуба из Испании 9 очков в 4 играх турнира. На первом месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.