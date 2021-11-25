Игроки «Спартака» встретились с Доменико Тедеско после матча с «Наполи»

Футболисты московского «Спартака» встретились с бывшим наставником красно-белых Доменико Тедеско после игры с «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Игроки тепло приняли бывшего тренера, обнимались с ним и шутили.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.



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