«Сюрприз от великого». Буффон лично поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон лично поздравил вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере. Об этом сообщил сам Акинфеев, выложив видео с поздравлением от Буффона в своём «инстаграме».

«Игорь, поздравляю тебя с очень важным достижением в твоей карьере! Только вперёд! Желаю удачи в будущем. Чао, Джиджи», — сказал Буффон в видео.

Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.

«Приятный для меня сюрприз от великого. Спасибо за поздравления, Джанлуиджи! Ты настоящая легенда, у тебя за плечами больше 1000 матчей, буду догонять», — прокомментировал видео Акинфеев.

21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Правда, победить ЦСКА не удалось, москвичи сыграли вничью с «Химками», встреча закончилась со счётом 0:0.