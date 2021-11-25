«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Габриэл Жезус вывел хозяев вперёд

Сейчас проходит встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своём поле принимает «ПСЖ». На 76-й минуте Рияд Марез выполнил подачу на Бернарду Силву, который сделал скидку на линию вратарской, где находился Габриэл Жезус. Бразилец хладнокровно переправил мяч в ворота — 2:1.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Игру обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Даниэле Орсато. Ассистируют ему Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр — Лука Пайретто.



После четырёх туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 9 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте. «Брюгге» (4) идёт третьим, «Лейпциг» (1) замыкает квартет.