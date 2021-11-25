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«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
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Сегодня завершалась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своём поле принимал «ПСЖ». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу английского клуба.

На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт в матче – 2:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Игру обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Даниэле Орсато. Ассистировали ему Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр — Лука Пайретто.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 12 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте.

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 50'   1:1 Стерлинг – 63'   2:1 Жезус – 76'
Комментарии
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