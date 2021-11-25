«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Сегодня завершалась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своём поле принимал «ПСЖ». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу английского клуба.



На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт в матче – 2:1.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Игру обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Даниэле Орсато. Ассистировали ему Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр — Лука Пайретто.



После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 12 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте.