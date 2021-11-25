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«Реал» на выезде разгромил «Шериф» в матче Лиги чемпионов

«Реал» на выезде разгромил «Шериф» в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 25 ноября, завершился матч Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и мадридским «Реалом». Противостояние закончилось со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче прямым ударом со штрафного открыл Давид Алаба. Затем голом отличился Тони Кроос. Карим Бензема забил 3-й гол гостей. На 56-й минуте Бензема с линии штрафной отправил мяч в нижний угол. Француз забил 5-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает первое место в группе. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Алаба – 30'   0:2 Кроос – 45+1'   0:3 Бензема – 55'
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