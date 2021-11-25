«Реал» на выезде разгромил «Шериф» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 25 ноября, завершился матч Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и мадридским «Реалом». Противостояние закончилось со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт в матче прямым ударом со штрафного открыл Давид Алаба. Затем голом отличился Тони Кроос. Карим Бензема забил 3-й гол гостей. На 56-й минуте Бензема с линии штрафной отправил мяч в нижний угол. Француз забил 5-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает первое место в группе. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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