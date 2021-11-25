«Милан» на выезде вырвал победу у «Атлетико»

Завершился матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» принимал на своём поле итальянский «Милан». Матч завершился минимальной победой гостей.

Единственный мяч на 87-й минуте матча забил Жуниор Мессьяс с передачи Франка Кессье.

После этой победы итальянцы вышли на третье место в группе D. Они сравнялись с «Атлетико» по количеству набранных очков, однако идут выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. Португальский «Порту» идёт на втором месте (5).

В последнем туре «Милан» на своём поле примет «Ливерпуль», а «Атлетико» отправится на выезд в Португалию. Матчи состоятся 7 декабря в 23:00 мск.