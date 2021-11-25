«Шериф» выступит в Лиге Европы

Тираспольский «Шериф» досрочно занял третье место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Таким образом, молдавский коллектив весной выступит в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, «Шериф» стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с двух сенсационных побед — дома в матче с «Шахтёром» (2:0) и на выезде с «Реалом» (2:1), однако в следующих трёх матчах не сумел набрать очки.

Сегодня «Шериф» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 0:3. Команды выступают в группе D. «Реал Мадрид» занимает первое место в квартете. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). Донецкий «Шахтёр» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе одно очко.