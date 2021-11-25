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Роман Зобнин рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы

Роман Зобнин рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, когда вернётся в строй после повреждения. Футболист получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1). Сообщалось, что на возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. В начале октября Роман восстановился от очередной травмы.

«Самочувствие? Скоро уже вернусь. Две недели? Нет, быстрее. Буду ли готов к матчу с «Уфой»? Посмотрим», — приводит слова Зобнина Sport24.

Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 29 ноября. После 15 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин принял участие в трёх матчах и не отметился результативными действиями.

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