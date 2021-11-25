«ПСЖ» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Пари Сен-Жермен» выступит в плей-офф Лиги чемпионов. В матче пятого тура групповой стадии турнира парижане на выезде уступили «Манчестер Сити» со счётом 1:2.
Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В параллельном матче группы «РБ Лейпциг» обыграл «Брюгге». Австрийский клуб набрал 4 очка после 5 туров и поднялся на третье место, но не сможет обогнать «ПСЖ».
«Манчестер Сити», в свою очередь, набрал 12 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Брюгге», а «Манчестер Сити» сыграет с «РБ Лейпциг». Оба матча пройдут 7 декабря. Жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 декабря.
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