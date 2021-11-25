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Антуан Гризманн: сегодня «Милан» превосходил «Атлетико» во всём

Антуан Гризманн: сегодня «Милан» превосходил «Атлетико» во всём
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение в матче с «Миланом» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Милан» очень хорошо нас изучил. Мы что-то подготовили, и это не получилось. Самое худшее – это результат. Это футбол. Есть матч, есть жизнь, и мы отдадим всё до конца. Я доверяю команде. В Лиге чемпионов сложные матчи. Сегодня «Милан» превосходил нас во всём. У нас остался матч, и мы должны стать лучше и работать», — приводит слова Гризманна Marca.

После этой победы «Милан» вышел на третье место в группе D, набрав 4 очка. Они сравнялись с «Атлетико» по количеству набранных очков, но опережают мадридцев по дополнительным показателям. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. Португальский «Порту» идёт на втором месте (5).

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