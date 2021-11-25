Траоре почувствовал себя плохо в матче с «Реалом». Игрок схватился за грудь и упал на поле

Нападающий «Шерифа» Адама Траоре почувствовал себя плохо во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3), сообщает Mirror.

По данным источника, игрок внезапно схватился за грудь и упал на газон. Он оставался лежать на поле в течение нескольких секунд. Инцидент произошел недалеко от боковой линии, и медперсонал хозяев поля смог срочно оказать помощь игроку. Инцидент произошел на 77- й минуте встречи, и после недолго оказания медицинской помощи Траоре наконец смог сесть, и врачи помогли ему покинуть поле. Медицинская бригада клуба помогла ему пройти в раздевалки, и он был незамедлительно заменен, причем причины этого эпизода неясны.

24 ноября «Шериф» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 0:3. Команды выступают в группе D. «Шериф» после пяти туров набрал шесть очков и выступит в Лиге Европы. «Реал Мадрид» занимает первое место в квартете. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). Донецкий «Шахтёр» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе одно очко.