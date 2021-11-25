Вернидуб: качество игры «Шерифа» было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча прошла в Тирасполе на стадионе «Шериф» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:0.
«Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для «Шерифа». Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.
«Шериф» после пяти туров набрал шесть очков и выступит в Лиге Европы. «Реал Мадрид» занимает первое место в квартете. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). Донецкий «Шахтёр» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе одно очко.
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