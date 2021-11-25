Сенсационная победа «Спартака» над «Наполи» и очередной рекорд Овечкина. Главное к утру
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Сенсационная победа «Спартака» над лидером чемпионата Италии в матче Лиги Европы, Александр Овечкин продолжает разрывать в НХЛ, а «Манчестер Сити» разобрался с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» обыграл «Наполи» в пятом туре Лиги Европы.
- Ассистентский хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Монреалем».
- Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона.
- «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.
- Траоре почувствовал себя плохо в матче с «Реалом». Игрок схватился за грудь и упал на поле.
- «Трактор» отыгрался с 1:5 за 14 минут, но уступил московскому «Динамо» в овертайме.
- Лучано Спаллетти демонстративно не пожал руку Рую Витории после матча, а затем объяснил свой поступок.
- «Милан» на выезде вырвал победу у «Атлетико».
- «Боруссия» лишилась шансов на выход в плей-офф ЛЧ после поражения от «Спортинга».
- «Реал» на выезде разгромил «Шериф» в матче Лиги чемпионов.
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