Сенсационная победа «Спартака» над «Наполи» и очередной рекорд Овечкина. Главное к утру

Сенсационная победа «Спартака» над лидером чемпионата Италии в матче Лиги Европы, Александр Овечкин продолжает разрывать в НХЛ, а «Манчестер Сити» разобрался с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».