Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам всех завершившихся встреч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:



Нападающий «Интера» Эдин Джеко, который оформил дубль в матче с донецким «Шахтёром» (2:0);



Форвард «Аякса» Себастьен Аллер, дубль которого принёс команде победу над «Бешикташем» (2:1);



Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг, который отправил два гола в ворота «Брюгге» (5:0);



Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, который записал на свой лицевой счёт два гола и одну результативную передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).



Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. В дальнейшем там же можно будет найти и результаты.