Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Комментарии

По итогам всех завершившихся встреч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:

Нападающий «Интера» Эдин Джеко, который оформил дубль в матче с донецким «Шахтёром» (2:0);

Форвард «Аякса» Себастьен Аллер, дубль которого принёс команде победу над «Бешикташем» (2:1);

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг, который отправил два гола в ворота «Брюгге» (5:0);

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, который записал на свой лицевой счёт два гола и одну результативную передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. В дальнейшем там же можно будет найти и результаты.

Новость по теме
Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021