Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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По итогам всех завершившихся встреч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:
Нападающий «Интера» Эдин Джеко, который оформил дубль в матче с донецким «Шахтёром» (2:0);
Форвард «Аякса» Себастьен Аллер, дубль которого принёс команде победу над «Бешикташем» (2:1);
Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг, который отправил два гола в ворота «Брюгге» (5:0);
Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, который записал на свой лицевой счёт два гола и одну результативную передачу в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке. В дальнейшем там же можно будет найти и результаты.
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