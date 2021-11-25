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Акинфеев спел песню про российский футбол в образе Боба Марли

Акинфеев спел песню про российский футбол в образе Боба Марли
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев спел песню, посвященную российскому футболу, сообщает «Комсомольская правда». Появился видеоролик, на котором вратарь с дредами в образе известного певца Боба Марли в стиле регги пропевает слова: «Это футбол, это наш футбол, и непонятно, будет ли гол».

Это не первый случай Игоря пробы себя в качестве музыкального исполнителя. Ранее он спел дуэтом с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и даже снялся в нескольких его клипах.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России. 21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Правда, победить ЦСКА не удалось, москвичи сыграли вничью с «Химками», встреча закончилась со счётом 0:0.

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