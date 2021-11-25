«Для этого «Интер» меня и подписал». Эдин Джеко – о дубле в ворота «Шахтёра»
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал свой дубль в ворота донецкого «Шахтёра» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Для этого «Интер» меня и подписывал. Я стараюсь вносить свой вклад в успехи команды. В первом тайме мы допустили много ошибок, вратарь «Шахтёра» здорово выручал. На таком уровне нужна уверенность в своих силах», — цитирует Эдина Джеко Football Italia.
24 ноября в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу итальянцев. Счёт в матче на 61-й минуте открыл Эдин Джеко. Джеко поймал отскок на линии штрафной, в касание пробив под дальнюю штангу. Через шесть минут босниец оформил дубль.
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