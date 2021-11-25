Фердинанд объяснил, почему Холанду стоит перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил уверенность, что форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду стоит перейти в «Ливерпуль».
«На месте „Ливерпуля“ я бы прямо сейчас его купил. Если он перейдёт в „Ливерпуль“, то у них будет разрушительная атакующая тройка. Не думаю, что у него возникнут сложности с адаптацией в команде.
В «Манчестер Сити» ему было бы сложнее. Тут другая система. Например, Джек Грилиш перешёл в «Сити», будучи топ-игроком, блестящим футболистом. Мы все любим смотреть за его игрой, но ему сложно вписаться в стиль «Ман Сити». Немногим удаётся сразу же адаптироваться», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Видеообзоор матча «Ливерпуль» — «Арсенал»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 ноября 2021
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:10
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
05:00
-
04:09
-
03:18
-
02:58
-
02:38
-
02:23
-
02:01
-
01:45
-
01:29
-
01:26
-
01:18
-
01:13
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:52