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Фердинанд объяснил, почему Холанду стоит перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Сити»

Фердинанд объяснил, почему Холанду стоит перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Сити»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил уверенность, что форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду стоит перейти в «Ливерпуль».

«На месте „Ливерпуля“ я бы прямо сейчас его купил. Если он перейдёт в „Ливерпуль“, то у них будет разрушительная атакующая тройка. Не думаю, что у него возникнут сложности с адаптацией в команде.

В «Манчестер Сити» ему было бы сложнее. Тут другая система. Например, Джек Грилиш перешёл в «Сити», будучи топ-игроком, блестящим футболистом. Мы все любим смотреть за его игрой, но ему сложно вписаться в стиль «Ман Сити». Немногим удаётся сразу же адаптироваться», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Видеообзоор матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

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