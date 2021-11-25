Губерниев: как здорово играет Селихов! А я говорил об этом, когда Максименко пенки пускал

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев восхитился игрой голкипера «Спартака» Александра Селихова после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Наполи» (2:1).

«Все видят, как здорово играет в воротах Селихов! А разве не об этом я говорил ещё много недель назад, когда Максименко «пенки» пускал? Футбол и футболистов надо знать и понимать! Касается не только Руя...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, после пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы Лиги Европы. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).