«Я с ним не ради денег». Ванда Нара – после получения прав на доходы Икарди до 2050 года

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, заявила, что сохранила брак с футболистом не ради его денег. Напомним, ранее аргентинец передал жене права на все свои доходы и активы вплоть до 2050 года, чтобы искупить измену.
«Икарди сказал мне, что, если мы разойдёмся, он уйдёт из футбола. Измена? Это была ошибка в его жизни. Я верю в его сожаления и слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не была с мужчиной ради денег», — приводит слова Ванды Нары журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, 16 октября Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. Позже она заявила, что простила Икарди, а нападающий «ПСЖ» подписал контракт, по которому передал супруге все свои доходы и активы, чтобы спасти брак. У пары есть две общие дочери.
До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.
- 25 ноября 2021
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