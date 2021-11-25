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Харгривз: Месси и Неймар наверняка думали, что хотели бы играть в таком клубе, как «Сити»

Харгривз: Месси и Неймар наверняка думали, что хотели бы играть в таком клубе, как «Сити»
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Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о результате матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оказался сильнее «ПСЖ».

«Мне показалось, что это был мастер-класс от «Манчестер Сити». И это без де Брюйне и Фодена. Месси и Неймар наверняка уходили с поля и думали: «Я хотел бы играть в такой команде». Это было поистине прекрасно. Счёт 2:1, но по ощущениям он мог быть гораздо крупнее», – цитирует Харгривза BBC.

«Манчестер Сити» на своём поле принимал «ПСЖ». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу английского клуба. На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт в матче – 2:1.

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