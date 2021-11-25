Харгривз: Месси и Неймар наверняка думали, что хотели бы играть в таком клубе, как «Сити»

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о результате матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оказался сильнее «ПСЖ».
«Мне показалось, что это был мастер-класс от «Манчестер Сити». И это без де Брюйне и Фодена. Месси и Неймар наверняка уходили с поля и думали: «Я хотел бы играть в такой команде». Это было поистине прекрасно. Счёт 2:1, но по ощущениям он мог быть гораздо крупнее», – цитирует Харгривза BBC.
«Манчестер Сити» на своём поле принимал «ПСЖ». Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу английского клуба. На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт в матче – 2:1.
- 25 ноября 2021
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:10
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
05:00
-
04:09
-
03:18
-
02:58
-
02:38
-
02:23
-
02:01
-
01:45
-
01:29
-
01:26
-
01:18
-
01:13
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:52